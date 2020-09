Im Unstrut-Hainich-Kreis wurden am Wochenende in den Gemeinden Nottertal-Heilinger Höhen, Anrode, Weberstedt und Kleinwelsbach neue Bürgermeister gewählt.

In Anrode ist mit fast 80 Prozent der Stimmen der CDU-Landtagsabgeordnete Jonas Urbach zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt worden. Nach seiner Wahl in den Landtag im Vorjahr hatte der 38-Jährige sein Amt als hauptamtlicher Verwaltungschef niederlegen müssen. Das nunmehrige Ehrenamt lässt die Kommunalordnung zu.

In Weberstedt erreichte CDU-Kandidat Jeremi Schmalz 98 Prozent der Stimmen. Wie Jonas Urbach war der 25-Jährige der einzige Kandidat. Schmalz hatte im Vorjahr die Bürgermeisterwahl in der Landgemeinde Unstrut-Hainich knapp verloren. Mit 92 Prozent der Stimmen wurde in Kleinwelsbach die parteilose Manuela Erbstößer zur neuen Ortschaftsbürgermeisterin gewählt worden. Die bisherige Stellvertreterin tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Gerald Dengler an.