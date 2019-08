Die Bilder zeigen die dramatische Veränderung: Satellitenaufnahmen von Waldgebieten in Thüringen machen deutlich, wie problematisch die Situation der Bäume im Freistaat mittlerweile ist. Wo im vergangenen Jahr noch helle Farben leuchteten, sammeln sich zunehmend dunkle Punkte an. Die Fotos aus dem All belegen die massiven Waldschäden, um die sich auch eine Diskussion in der Politik entsponnen hat.