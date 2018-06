Bei Bauarbeiten: Granate aus 2. Weltkrieg in Mühlhausen gefunden

Nach dem Fund einer Weltkriegs-Granate bei Bauarbeiten in Mühlhausen ist der Munitionsbergungsdienst auf dem Weg zur Fundstelle. Wie die Polizei mitteilte, soll die Granate untersucht und entschärft werden. Die betroffene Baustelle befindet sich an der Bundesstraße 247 im Bereich der Wagenstedter Brücke. Die Polizei leitet den Verkehr weiträumig um und evakuiert die nahestehenden Häuser an der B247. Es haben sich Staus gebildet.