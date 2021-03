Corona Warum die Jugendhilfe in der Pandemie vergessen wird

Laut Sandy Kirchner hat die Gruppe gerade im ersten Lockdow sehr profitiert. Ohne Einflüsse von außen konnte man eine stabile Tagesstruktur finden, hat gemeinsam gekocht und gegessen und jeden Abend in der Gruppe über den Tag gesprochen. "Wir waren sehr nah dran. Dinge, die unsere Pädagogen morgens angefangen haben, konnten wir bis abends begleiten." Denn die Team waren anders aufgeteilt worden, als sonst. In so genannten Tandems arbeiteten immer die zwei gleichen Kollegen von früh bis abends in der Gruppe.

Probleme potenzieren sich in der Wohngruppe

Aber natürlich gab es auch sehr viele Probleme. Die digitale Umsetzung der Schulaufgaben ist beispielsweise nur begrenzt möglich. Die Taschengelder reichen meist nicht aus, um sich einen eigenen Laptop leisten zu können. Der eine Gruppenlaptop muss somit von allen geteilt werden. Und in Sachen Homeschooling brauchen die Kinder Jugendlichen nun wesentlich mehr Unterstützung. Auch das Homeschooling muss hier für wesentlich mehr Menschen organisiert werden. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Luisa N.: "Seit einem Jahr betreuen wir die Kinder jetzt schon 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Klar, dass wir so alle Überstunden machen. Mehr Personal einstellen könnten wir deshalb trotzdem nicht, denn gerade kleinere Träger haben inzwischen auch finanzielle Probleme." Und auch im Fall einer Infektion gibt es einen wichtigen Unterschied: Im Unterschied zu Schulen und Kindergärten können die Wohngruppen nicht schließen und die Bewohner nach Hause schicken. Denn die sind ja hier zu Hause. Sandy Kirchner: "Wir machen zu, schotten uns ab und halten den Laden am Laufen."

Auch Privatleben eingeschränkt

Das führt dazu, dass die Betreuerinnen und Betreur sich auch privat extrem einschränken. Sandy Kirchner: "Unsere Betreuten sitzen in der Einrichtung fest. Da kann ich ja nicht nach dem Dienst jede Menge Leute treffen und hier und da hin fahren. Da ist das Risiko einfach zu groß, dass ich eine Infektion in die Einrichtung trage. In dieser Situation müssen wir halt alle zusammenstehen und dann muss ich mich eben aus Solidarität auch einschränken."

Diese Erfahrung macht auch Luisa N.: "Hier leben neun Kinder zusammen und, auf begrenzte Zeit, sieben Fachkräfte. Wir sind einem extremen Risiko ausgesetzt, durch alle Kontakte die wir so haben. Das nehmen wir in Kauf, weil wir uns ja schließlich weiter um unsere Kinder kümmern müssen. Aber dass nichts unternommen wird, um uns zu schützen, nach allem was wir gerade leisten, ist frustrierend."

Stationäre Jugendhilfe wird regelmäßig vergessen