In Nordhausen haben Unbekannte einen Ehrenhain für Tote und Überlebende des NS-Konzentrationslagers Mittelbau-Dora beschädigt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurden 15 Namensschilder gestohlen, zerkratzt oder abgebrochen, die jeweils an einen Überlebenden erinnern. An einigen der 53 Birken seien Äste oder die Rinde abgerissen worden, die Informationstafel beschmiert worden. Die Stadt will die Schäden anzeigen und schnellstmöglich reparieren.

Beschädigter Gedenkstein mit dem Namensschild eines Überlebenden des KZ Mittelbau-Dora im Ehrenhain in Nordhausen. Bildrechte: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora