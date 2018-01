Bad Frankenhausen | Reise-Vortrag

Eine spannende Reise können Sie am 12. Januar in Bad Frankenhausen erleben. Dort führt Thomas Meixner in einer Diashow von Alaska nach Feuerland. Er radelte mit seinem Fahrrad von Alaska 41.000 Kilometer bis in den äußersten Süden Patagoniens. Was er auf der Tour alles erlebte, erzählt er ab 19:30 Uhr im Hotel "Thüringer Hof" in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen | Knutfest

Am 13. Januar findet das traditionelle Knutfest in Bad Frankenhausen statt. Dafür sucht die Freiwillige Feuerwehr noch ausgediente Weihnachtsbäume. Die Weihnachtsbäume können auf der Fläche neben dem Parkplatz der Kyffhäuser Therme abgelegt werden. Die Stadt lädt ab 17 Uhr zum gemütlichen Lagerfeuer ein. Vor Ort gibt es Speisen und Getränke, sowie tolle Preise beim Glücksrad.

Bad Langensalza | Ausstellung

Eine neue Ausstellung wird am 13. Januar im Stadtmuseum Bad Langensalza eröffnet. Der Maler Joachim Schnitter zeigt anlässlich seines 85. Geburtstages eine Sonderschau zum Thema "Daheim". Dafür hat er Bilder aus seiner Heimatstadt vorbereitet. Um 14 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Sie findet bis zum 3. März 2018 statt.

Beuren | Konzert

Zu einem klassischen Winterkonzert wird am 14. Januar auf die Burg Scharfenstein bei Beuren im Eichsfeldkreis eingeladen. Es musizieren die Sopranistin Ilona Mercedes-Nolte, der Knopfakkordeonist Alexander Sascha Richter und der Pianist Pascal Oberthür. Bei ihrem mittlerweile dritten Gastspiel auf der "Tenne" der Burg spielen sie unter anderem Werke von Haydn, Schubert, Mendelssohn und Cornelius. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Dingelstädt | Mit dem Wanderbus auf dem Krippenweg

Wer Lust auf eine geführte Wandertour auf dem Südeichsfelder Krippenweg hat, ist am 14. Januar auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt richtig. Nach dem Besuch der beiden Weihnachtskrippen in den Dingelstädter Kirchen geht es zu Fuß über den Stationsweg nach Küllstedt, wo in der größten Eichsfelder Dorfkirche die imposante Krippe aus Schnitzfiguren wartet. Stefan Wander wird die Wanderfreunde führen. Der Wanderbus startet um 9:55 Uhr in Worbis und fährt über Leinfelde und Heiligenstadt nach Dingelstädt. Die Rückfahrt ist um 16 Uhr ab Küllstedt möglich.

Heiligenstadt | Hallenfußball

In der Lorenz Kellner Sporthalle in Heiligenstadt wird am 12. Januar der Leitec-Cup im Hallenfußball ausgetragen. Zehn Mannschaften gehen an den Start und versprechen packende Spiele nach den Hallenfußballregeln. Ausrichter ist die zweite Mannschaft des 1. SC 1911 Heiligenstadt. Auch die Spieler der A-Mannschaft Heiligestadt, die Siemeröder, die Geisleder und Mannschaften aus Arenshausen und Wüstheuerode und ein All-Star Team sind dabei. Los geht's um 18 Uhr am Freitag in der Lorenz Kellner Sporthalle. Der Ausrichter bietet eine Tombola mit attraktiven Preisen an. Der Erlös aus der Tombola wird für einen guten Zweck gespendet.

Heiligenstadt | Kulturfreitag

Der erste Kulturfreitag 2018 findet am 12. Januar im Heiligenstädter Alten Rathaus statt. In der Ratsgasse ist Kinozeit. Ab 19:30 Uhr ist der Erfolgsfilm "Mein Blind Date mit dem Leben" zu sehen. Natürlich stehen wieder Popcorn und kalte Getränke bereit.

Heuthen | Konzert

Bluesrock Live on Stage können Sie am Samstag den 13. Januar beim Schwarzen Peter in Heuthen erleben. Die Blue Dogs haben sich angesagt. Das Konzert beginnt am Samstag ab 20 Uhr.

Kirchworbis | Prunksitzung

Das Jubiläum "40 Jahre Karneval" wird am 13. Januar in der Eichsfelder Karnevalshochburg Kirchworbis mit einer Prunksitzung gefeiert. Die Veranstaltung bildet den Auftakt des vierwöchigen karnevalistischen Treibens mit insgesamt fünf Büttenabenden. Um 19:30 Uhr eröffnen die Damen der Prinzengarde des KCC das fünfstündige Unterhaltungsprogramm mit einem Gardetanz. Büttenreden und Darbietungen von sechs Tanzformationen sollen laut Vereinsvorsitzender Anett Weber einen würdigen Faschingsauftakt und einen unvergesslichen Abend bereiten. Das Motto der Jubiläumssession lautet: "KCC seit 40 Jahren - ist das nicht abgefahren"?! Einlass ist am Samstag um 18:30 Uhr.

Mühlhausen | Poetenschlacht

Am 12. Januar findet die sechste Mühlhäuser Poetenschlacht statt. Auch dieses Mal treten wahre Verfechter des Wortes gegeneinander an. Mit dabei: Der amtierende Thüringer-Landesmeister im Song Slam Robert Graefe aus Ilmenau. Aber auch die anderen Teilnehmer sind bereits zu Titelehren gekommen. Im Line-Up der Poeten haben wir Landesmeister, amtierende Team-Meister, Vize-Landesmeisterinnen, Literaturpreisträger und atemberaubende Newcomer des Poetry Slams. Moderiert wird das Ganze von Eva Stützer, zweifache und amtierende Thüringer Landesmeisterin im Poetry Slam. Die Veranstaltung beginnt um 19:19 Uhr im Mühlhäuser Bahnhof.

Mühlhausen | Theater

"Die 39 Stufen" heißt das neue und zugleich 103. Stück der Mühlhäuser Theaterwerkstatt 3K. Am Samstag, den 13. Januar, hat die Spionagegeschichte Premiere. Vier Darsteller müssen in viele unterschiedliche Rollen schlüpfen. Das sorgt dafür, dass sich diese spannende Geschichte zu einem komödiantischen Stück à la Monty Python entwickelt. "Die 39 Stufen" ist eine Farce nach dem 1915 erschienenen gleichnamigen Kriminalroman von John Buchan und dem Film von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1935. Gespielt wird dabei mit allem, was die Bühne so hergibt: Stühle, ein Sessel, Pfeifen, Garderobenständern. Lassens Sie sich überraschen von einem perfekten Theatervergnügen, nicht nur für Hitchcock-Freunde.