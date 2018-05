Nordthüringen: Zahl der Wildunfälle steigt durch Frühlingsgefühle

Seit Mittwochabend hat es in Nordthüringen 18 Wildunfälle gegeben. Laut Polizei lag der Schwerpunkt mit sieben Unfällen im Landkreis Nordhausen. Im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis ereigneten sich jeweils fünf Unfälle vor allem in der Morgendämmerung. Bei den betroffenen Tieren handelte es sich vorwiegend um Rehwild. In zwei Fällen wurden Wildschweine angefahren.