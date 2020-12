Corona-Pandemie Notbetreuung an Schulen und Kindergärten: Was in Thüringen gilt

Ist das wirklich noch eine Notbetreuung? Oder können gleich wieder alle Schulen und Kindergärten in Thüringen öffnen, wenn doch prinzipiell alle Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung geben können? Klar ist: So richtig klar ist gar nichts. Städte und Gemeinden üben heftige Kritik am Land. Ihrer Meinung nach schiebt das Land die Verantwortung von sich und überträgt sie auf die einzelnen Einrichtungen. Die Wirtschaft dagegen begrüßt die Regeln zur Notbetreuung in Thüringen.