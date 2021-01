Es soll kein Unfrieden in die Einrichtungen getragen werden. Im Frühjahr, als die Regeln für die Notbetreuung strenger waren, musste vor Ort viel mehr kontrolliert werden. Deshalb appelliert das Ministerium auch immer wieder an die Eltern, selber Verantwortung zu übernemen und solidarisch zu sein. "Denn oberstes Ziel ist es doch, dass das Virus besiegt werden kann, gerade damit schnell wieder alle Kinder in den Kindergarten gehen können. Natürlich ist uns bewusst, dass die Zerreißprobe für die Eltern jetzt viel größer ist als im Frühjahr, weil ja die Wirtschaft oft weiterläuft“, so Felix Knothe, Sprecher des Bildungsministeriums.

Trotzdem soll jeder Arbeitgeber Rücksicht auf Familien nehmen, soll jeder Vater, jede Mutter überlegen, ob man die Notbetreuung wirklich braucht oder ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Felix Knothe Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums

Derzeit kann in Thüringen jeder, der seine Kinder tatsächlich oder mutmaßlich nicht anderweitig betreuen kann, die Kleinen in die Notbetreuung geben. Im Frühjahr war das nur den Angehörigen sogenannter systemrelevanter Berufe möglich – also etwa medizinischem Personal, Mitarbeiterinnen von Supermärkten und Polizisten.

Zahlen sagen etwas anderes