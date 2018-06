Inzwischen hat R. in Stuttgart zu seinen Verbindungen zum "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) ausgesagt. Zu seiner Befragung Mitte April erschien er in schusssicherer Weste. Vor dem Ausschuss bestritt er, Waffenlieferant für das NSU-Trio gewesen zu sein. R. bestätigte seine Kontakte zu den drei Mitgliedern, diese seien jedoch Anfang 1998 eingeschlafen. Außerdem behauptete R., dass der Thüringer Verfassungsschutz ihn als V-Mann habe anwerben wollen. Das habe er abgelehnt. Nach Medienberichten zweifelten die Ausschuss-Mitglieder am Wahrheitsgehalt der Aussagen.

Sven R. gehörte in den neunziger Jahren zum harten Kern der Ostthüringer Neonazi-Szene und war Kameradschaftsführer in Rudolstadt. Er kannte Uwe Böhnhardt als Zellengenosse aus der Untersuchungshaft Anfang der 90er Jahre. Sowohl beim NSU-Prozess in München als auch in Untersuchungsausschüssen verschiedener Länder konnte bisher nicht genau geklärt werden, auf welche Weise sich das NSU-Trio mit Waffen versorgte, darunter die Mordwaffe, eine Pistole Ceska 83 mit Schalldämpfer. Dem NSU werden von 2000 bis 2007 zehn Morde zugerechnet - an Kleinunternehmern ausländischer Herkunft und an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn.