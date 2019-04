Im Streit um die Herausgabe von Informationen an den NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags weist Innenminister Georg Maier die Vorwürfe des Ausschusses zurück. Maier sagte MDR THÜRINGEN, die Kritik sei, so wörtlich, "völlig daneben". Das Innenministerium habe sich zu 100 Prozent an das mit den Abgeordneten vereinbarte Verfahren gehalten. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags hatte das Innenministerium des Freistaates scharf kritisiert. Die Landesbehörde verweigere die Herausgabe vollständiger Informationen an den Untersuchungsausschuss und eine von ihm eingesetzte Kommission, sagte ein Landtagssprecher am Donnerstag in Erfurt.