Bernd von Heintschel-Heinegg Bildrechte: Bernd von Heintschel-Heinegg

Das sei die Vorgabe des Ministeriums gewesen, erklärte der Jurist Bernd von Heintschel-Heinegg am Donnerstag in Erfurt. Er finde es wichtig, dass die Abgeordneten von dieser Einschränkung wissen, um die Aussagekraft seines Berichts einschätzen zu können. Denn für den Ausschuss sei das ein gewisser Nachteil, wenn er nicht so graben dürfe, wie er graben wolle.



So erklärte der Gutachter, dass er für seine Prüfung nur Einsatzakten eingesehen habe, die die durch die Polizei vorab ausgewählt worden waren. Die Personenakten der Informanten seien ihm dagegen nach Maßgabe des Ministeriums verwehrt geblieben. Doch nur in diesen Papieren steht, welchen persönlichen Hintergrund die V-Personen haben und wie die Polizei sie einschätzt.