NSU-Unterstützer André E. bei Neonazi-Konzert

Der verurteilte NSU-Unterstützer André E. ist wieder in der Neonazi-Szene aufgetaucht. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen besuchte E. Anfang August ein konspiratives Konzert in Kirchheim bei Erfurt. Bei der Veranstaltung, die nicht öffentlich beworben worden war, handelte es sich um das "Abschiedskonzert" für zwei Neonazi-Musiker, die demnächst wegen des Angriffs auf die Ballstädter Kirmesgesellschaft 2014 mehrjährige Haftstrafen antreten. André E. war im Juli im Münchener NSU-Prozess zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und aus der U-Haft entlassen worden.

Stefan Heerdegen von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Thüringen (Mobit) sagte dem MDR, Personen wie André E. seien eine Art "Heldenfiguren" für die Szene. "Das sind aus Sicht der Neonazis 'authentische' Personen, die den oft angedrohten, oft gesungenen und beschriebenen 'Schritt weiter' gegangen sind, vom Maulheldentum quasi zur Tat und hier eben als Unterstützer dieses Neonazi-Trios." André E. habe im Verlauf des Prozesses immer wieder durchblicken lassen, dass er keine Reue zeige und sich auch nicht von dem Gedankengut gelöst habe, so Heerdegen. "Und deshalb muss es auch überhaupt nicht überraschen, dass er nach Beendigung des Prozesses jetzt eben auch wieder in die Szene zurückkehrt und mit harten Thüringer Neonazis feiert."

Bei den Organisatoren des Kirchheimer Konzerts handelt es sich nach Informationen des MDR um die Thüringer Neonazi-Rocker "Turonen". Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet und hatte in der Vergangenheit immer wieder Großkonzerte in der Schweiz und in Thüringen organisiert. Die Zahl der Neonazi-Konzerte ist in den letzten fünf Jahren von rund 150 auf 260 gestiegen. Einen Schwerpunkt bilden Thüringen und Sachsen.