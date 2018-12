Sonderermittler soll Aktenstreit mit Thüringer NSU-Ausschuss beenden

Dorothea Marx ist sauer. Gut sieben Jahre ist sie nun die Vorsitzende des ersten und zweiten NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Seit Anfang 2012 hatte dieser versucht, Licht ins Dunkel um den NSU-Komplex zu bringen. Angesichts von zehn Morden und weiteren Straftaten eine brisante und schwierige Aufgabe. Vor allem auch aus der historischen Verantwortung, die Thüringen habe, sagt Marx. Doch was sie in den letzten Monaten erlebt habe, das sei ihr in den vergangenen Jahren bisher nicht passiert. Nach Marx Überzeugung scheitert der Thüringer Ausschuss das erste Mal in seiner Geschichte daran, bestimmte Akten aus einer Thüringer Sicherheitsbehörde zu bekommen. Das habe es bisher so noch nicht gegeben, so Marx.

Ausschuss will Quellenakten sehen

Konkret geht es um Akten aus dem Thüringer Landeskriminalamt. Diese geben darüber Auskunft, wen, wann und wo die Thüringer Polizei als Informant in der Organisierten Kriminalität (OK) geführt hat. In der Fachsprache nennen sich diese Spitzel "Vertrauenspersonen" oder kurz "VP". Ähnlich wie Quellen des Verfassungsschutzes gehören sie zu der jeweiligen Szene, sind also keine eingeschleusten verdeckten Ermittler. Die Akten zu diesen Polizei-VPs will der Ausschuss einsehen und er bringt dafür gewichtige Gründe hervor. Bereits zu Beginn des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses 2015 wurde beschlossen, das die Verbindungen zwischen der Organisierten Kriminalität und der Neonaziszene untersucht werden sollen. Dafür wollten die Mitglieder prüfen, ob die Polizei Informanten in der OK-Szene hatte, die eventuell auch in der rechtsextremen Szene unterwegs waren. Hintergrund dabei: Bis heute ist nicht geklärt, ob das Jenaer NSU-Trio sich sein Waffenarsenal auch über Kontakte aus der kriminellen Szene besorgt haben könnte.

"Uns per se den Geheimnisverrat zu unterstellen ist schon starker Tobak" - Dorothea Marx, Ausschussvorsitzende Bildrechte: dpa Ein entsprechender Beweisantrag des Ausschusses auf Einsicht in diese brisanten Akten wurde aber von der Landesregierung bisher abgelehnt. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen bremst vor allem das Landeskriminalamt das Ansinnen des Ausschuss aus. Dort herrscht die Sorge, dass Informationen über geheime Quellen in der OK-Szene durch die Einsichtnahme der Mitglieder des Untersuchungsausschusses in die Öffentlichkeit durchsickern könnten. Das sei eine infame Unterstellung gegenüber gewählten Parlamentariern, ärgert sich die Ausschussvorsitzende Marx. "Uns per se den Geheimnisverrat zu unterstellen ist schon starker Tobak", so die SPD-Politikerin.

Landesregierung beruft sich auf BVG-Urteil

Doch das LKA und die Landesregierung bleiben hart. Bestärkt in Ihrer Ansicht sehen sie sich in einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2017. Die Karlsruher Richter mussten über Beschwerden der Bundestagsfraktionen der Grünen und der Linken entscheiden. Die Abgeordneten wollten Informationen über Verfassungsschutz-Spitzel im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat von München 1980 einsehen. Zwar gab das Gericht der Beschwerde teilweise statt, doch stellte es auch grundsätzlich fest, dass staatliche Interessen zur "Schutzbedürftigkeit" geheimer Quellen gegenüber den Interessen der Parlamentarier überwiegen. Im Fall des Oktoberfestattentats hätte zu einer Person die Auskunft gegeben werden müssen, weil sie bereits 1981 verstorben war. Nun berufen sich das Innenministerium und dessen Chef Georg Maier (SPD) gegenüber dem NSU-Ausschuss auf diesen Passus der „Schutzbedürftigkeit". Doch das will seine SPD-Parteikollegin Dorothea Marx nicht gelten lassen. Nach ihrer Ansicht gilt der Richterbeschluss aus Karlsruhe nicht für Thüringen. "Wir haben eine eigene Landesverfassung und diese gestattet einem Untersuchungsausschuss die Einsicht unter bestimmten Regeln." Zumal, so Marx, der Ausschuss ja bereits in einem geheimen Verfahren die Akten des Verfassungsschutzes über Spitzel in der rechtsextremen Szene eingesehen habe. Warum eine solche geheime Dokumenteneinsicht nun im Fall der LKA-Akten nicht möglich sei, erschließe sich ihr nicht.

Sonderermittler soll Akteneinsicht bekommen

Sonderermittler Bernd von Heintschel-Heinegg Bildrechte: Bernd von Heintschel-Heinegg Innenminister Maier und seine Beamten haben aber nun eine neue Lösung gefunden. Ein Ministeriumssprecher bestätigte MDR THÜRINGEN, dass ein sogenannter Sonderermittler eingesetzt wird. Dieser soll die brisanten Akten des LKA durchgehen und dann an den Ausschuss berichten. Dafür ist nach monatelanger Suche auch ein Experte gefunden worden: der frühere Vorsitzende Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht in München, Bernd von Heintschel-Heinegg. Der Jurist ist ein Fachmann auf dem Gebiet. Denn von Heintschel-Heinegg hat bereits als Ermittlungsbeauftragter für die NSU-Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in den Landtagen von Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Die Obfrau der Linken im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss, Katharina König, hält den Einsatz eines solchen Sonderermittlers für einen Schritt in die richtige Richtung. Doch dieser Schritt „nehme nichts davon, dass es grundsätzlich gesetzliche Regelungen zur Kontrolle des Einsatzes von Vertrauenspersonen bei der Polizei braucht", so die Abgeordnete. Gebe es diese, dann könnten auch Untersuchungsausschüsse ihrem Aufklärungsauftrag gerecht werden.

Dorothea Marx beruhigt die Lösung eines Sonderermittlers nicht. "Ich bin schon sehr enttäuscht, dass uns diese Akteneinsicht verwehrt worden ist", so die SPD-Frau und das durch die eigene rot-rot-grüne Landesregierung. Deren Chef, Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) sagte MDR THÜRINGEN auf Nachfrage, er sei der festen Überzeugung, dass Untersuchungsausschüsse wichtige und wertvolle Arbeit bei der politischen Aufarbeitung der Verbrechen des NSU leisteten. Aus Respekt vor der Arbeit des Untersuchungsausschusses und in Anerkennung seiner rechtlichen Stellung enthalte er sich jeder Bewertung von Vorgehensweisen und internen Abläufen. Er fügte aber hinzu: "Die Landesregierung unterstützt auch weiterhin auf der Grundlage und im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben die Aufklärungstätigkeit des Untersuchungsausschusses."