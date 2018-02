Die Obdachlosenunterkünfte in den Thüringer Städten haben sich offenbar gut auf die derzeitige Kältewelle eingestellt. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN in Erfurt, Weimar, Gera, Jena und Suhl ergab, sind in den Unterkünften trotz Kälte ausreichend Plätze frei. So halten die Evangelische Stadtmission Erfurt, freie Träger in Gera und die Stadt Jena jeweils zwischen 33 und 35 Plätzen vor, die zurzeit auch fast voll belegt sind.

Eine Sprecherin sagte, "draußen bleiben muss deshalb aber niemand". Gegebenenfalls könnten zusätzliche Betten aufgestellt werden. In der Regel können sich die Betroffenen während der Kältephase auch tagsüber in den Unterkünften aufhalten. In Weimar gibt es für diesen Zweck die "Kontaktstube" im Norden der Stadt. In der nahe gelegenen Unterkunft hält die Stadt zwölf Betten vor für Menschen, die vorübergehend eine Bleibe suchen. Die seien zur Hälfte belegt, sagte Bürgermeister Peter Kleine. In Suhl sind die vorhandenen 18 Schlafplätze nach Angaben der Stadt zu zwei Dritteln belegt.

"Abgewiesen wird niemand"

Die Stadt Jena betreibt eine Obdachlosenunterkunft mit 35 Plätzen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Plätze seien im Moment ausreichend. Rund zehn Plätze würden von Obdachlosen genutzt, rund 20 von anerkannten Asylbewerbern. Letztere seien nach Jena gezogen, obwohl sie noch keine Wohnung in der Stadt haben. In der Unterkunft können sich die Betroffenen nach Angaben der Sprecherin ganztags aufhalten.

Im Freien übernachten kann in diesen Tagen lebensgefährlich sein. Bildrechte: IMAGO Auch in Erfurt haben sich die Stadtverwaltung und die Evangelische Stadtmission auf Obdachlose eingestellt. Das "Haus Zuflucht", das von der Stadtmission betrieben wird, halte 35 Plätze und Betten bereit, sagte eine Sprecherin. Derzeit seien alle Plätze belegt. Abgewiesen werde aber niemand. Die Bettenzahl könne aufgestockt werden, etwa durch provisorische Lager im Café des Hauses. Im "Haus Zuflucht" im Norden der Stadt können sich die Bewohner während der Kälteperiode ganztags aufhalten. Die 35 Plätze sind ausschließlich von Männern belegt. Eine weitere Unterkunft im Stadtzentrum ist Frauen vorbehalten. Diese ersuchten aber in weit geringerer Zahl um Hilfe.

Bis zum Wochenende bleibt es frostig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte zum Wochenbeginn die kälteste Nacht des Jahres. Die Tiefsttemperatur lag in den Kammlagen des Thüringer Waldes bei minus 14,6 Grad. Wegen starkem Nordostwind lag die gefühlte Temperatur noch deutlich darunter - laut DWD auf der Schmücke bei minus 22 Grad. In den kommenden Nächten soll es der Vorhersage zufolge in Deutschland sogar noch frostiger und kälter werden. Zum Wochenende hin werde dann eine Warmfront nach Thüringen ziehen, die Niederschläge mit Schnee oder Regen mit sich bringt.