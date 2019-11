Thüringens Sozialministerin Heike Werner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Deutschland gelten zurzeit etwa 678.000 Menschen wohnungslos. Rund 41.000 leben komplett auf der Straße. Auch das sind geschätzte Zahlen, die die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe am Montag vorstellte. Bundesweit fehlt laut BAG vor allem für Alleinstehende und Alleinerziehende bezahlbarer Wohnraum, aber auch für anerkannte Asylbewerber. Die seien in Thüringen nicht in dem Maße betroffen wie in anderen Ländern, sagte Heike Werner. Hier gebe es einen großen Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und Schulden, bestätigt die Ministerin die Erfahrungen von Parität-Geschäftsführer Werner.



Genau an dieser Stelle will die Sozialpolitikerin ansetzen, sobald es konkrete Zahlen gibt. Schon jetzt gebe es erste Ansätze. So arbeiten laut Werner in einigen Kommunen Schuldnerberatungsstellen seit Jahren mit Wohnungsgesellschaften zusammen. "Da wird schnell klar: Wo, in welcher Familie gibt es ein ernsthaftes Schuldenproblem? Wie können wir entgegenwirken?" Vor allem sei Prävention wichtig, sagte Werner. Sie könne sich eine "Thüringer Wohnungsnotfallhilfe" vorstellen. Eine, die nicht nur behördenübergreifend arbeitet, sondern auch die Kommunen vernetzt.