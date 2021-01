In Oberhof traten am Wochenende Biathleten noch einmal zum Weltcup an. Da dort alle Wettkämpfe wegen der Pandemie ohne Zuschauer erfolgten, sei auch die Sicherungsarbeit der Polizei kleiner ausgefallen als in vorherigen Jahren, hieß es von der Polizeiinspektion Suhl. An den insgesamt acht Veranstaltungstagen nahmen die Polizisten demnach 12 Ordnungswidrigkeiten auf. Dabei sei es nur um Parkverstöße gegangen. Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben. Auch seien keine Verstöße gegen Abstands- und Hygieneregeln festgestellt worden.