Mit über 4.500 offenen Haftbefehlen sind Islamisten die Gruppe der meistgesuchtesten Extremisten. Allerdings sind von diesen offenen Haftbefehlen knapp 4.000 internationale Fahndungsaufrufe, die andere Länder u.a. an Deutschland gerichtet haben. Da diese aber in den Fahndungsdatenbanken gespeichert sind, werden sie in der Statistik mitgezählt. Es geht vor allem um Personen die sich beispielsweise in Syrien oder dem Irak der Terrororganisation "Islamischer Staat" angeschlossen haben. Darunter sind auch Deutsche. Doch die SPIEGEL-MDR-Auswertung der länderspezifischen Zahlen zeigt eine ganz andere Relation im Vergleich zur Gesamtzahl, die durch diese internationalen Fahndungen verzerrt wird. In NRW werden mit knapp 90 offenen Haftbefehlen die meisten Islamisten gesucht, gefolgt von Hessen mit 65 und Bayern mit 64. In der statistischen Relation zur Einwohnerzahl liegt Bremen auf Platz eins im Ranking. Dort gibt es 12 offene Haftbefehle, was 1,7 pro 100.000 Einwohner bedeutet. In Mitteldeutschland sind die Zahlen gering. Die meisten offenen Haftbefehle gibt es in Sachsen mit neun. In Thüringen sind es zwei und in Sachsen-Anhalt einer.