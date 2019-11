"Aber wir sollten mutige Ideen nicht gleich wegdiskutieren, sondern einer ehrlichen Diskussion eine Chance geben", erklärte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Er findet, dass die Idee "zweifelsohne ihren Reiz" habe: "Eine gemeinsame Bewerbung für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2030 in Deutschland hätte große Strahlkraft und Wertschätzung für die Wintersportregionen in den drei Bundesländern Bayern, Sachsen und Thüringen."



Dass sich Politiker mit dem Vorstoß ernsthaft beschäftigen, ist eines der Ziele von Mike Helios, Sprecher der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden. "Der nächste Schritt sollte sein, dass sich die drei Ministerpräsidenten aus Thüringen, Sachsen und Bayern sowie Mitglieder des Sportausschusses des Bundestages mit uns Initiatoren zu einem Gedankenaustausch treffen", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Helios hat die Vision von Winterspielen 2030 in den drei Bundesländern zusammen mit dem Publizisten Hannes Hofmann entwickelt und am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert.