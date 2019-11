Auch auf der Internetseite der Bank wird seit Montagabend offen für die Bewerbung Thüringens geworben. Gemeinsam mit "Sachsen, Bayern und anderen Nachbarn" solle man sich als Austragungsort für die Winterspiele bewerben. Als Logo prangt dort eine stilisierte Schneeflocke in olympischen Farben.

Ein Austragungsort soll Oberhof mit seinem Biathlon-Stadion, der Bobbahn und Sprungschanze sein, heißt es in einer Broschüre, die ebenfalls auf der Internetseite der Bank verlinkt ist. Wettkämpfe könnten außerdem im Erfurter Eisstadion ausgetragen werden.

Wie Banksprecher Mike Helios der Funke-Mediengruppe sagte, habe er die Pläne der privatwirtschaftlichen Initiative bereits an das Internationale Olympische Komitee (IOC) geschickt. Um Olympische Spiele bewerben können sich deutsche Städte und Regionen allerdings nicht direkt - das muss der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) offiziell beim IOC machen.

Der Initiator der Aktion, die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Im Dezember 2018 verpflichtete sie den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg , um Kontakte zu europäischen Fußballclubs zu knüpfen. Die Bank ist seit mehreren Jahren im europäischen Fußballgeschäft aktiv. Weitere Geschäftsfelder sind die Finanzierung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie das Immobiliengeschäft. Bei letzterem waren in der Vergangenheit auch Unregelmäßigkeiten bekannt geworden, die zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geführt haben. Auch im Zusammenhang mit verschwundenen Fördergeldern für das Thüringer Solarkompetenzzentrums laufen Ermittlungen gegen Manager und Mitarbeiter der Bank.

Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) äußerte sich zurückhaltend zu einer möglichen Olympia-Bewerbung Thüringens. "Bei aller Euphorie sollten wir den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen", hieß es in einer Presseerklärung am Dienstagmorgen. Aktuell konzentriere man sich auf die erfolgreiche Austragung der Doppel-WM in Biathlon und Rennrodeln im Jahr 2023.