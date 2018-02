Mariama Jamanka (BSR Rennsteig Oberhof) gewann mit Anschieberin Lisa Buckwitz im Zweierbob überraschend die Goldmedaille. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Bob-Pilotin Mariama Jamanka und Rodel-Ass Johannes Ludwig fuhren gleich zwei Thüringer Athleten in der Goldspur. Dazu gab es zweimal Silber und dreimal Bronze. Rolf Beilschmidt würdigte aber auch die tollen Leistungen von Athleten, die knapp am Edelmetall vorbei geschrammt waren, wie Eisschnellläufer Patrick Beckert oder auch Biathlet Erik Lesser in den Einzeldisziplinen.



Thüringer Sorgenkinder sind nach wie vor die Nordische Kombination, die Skispringer, die Biathlon-Damen oder auch der Bereich Männer-Bob. Zum ersten Mal seit Jahren sei keine Crew aus Thüringen im Eiskanal dabei gewesen, so Beilschmidt. Deshalb müsse über Trainingsmethodik, Qualifikation und Gewinnung von jungen Trainern und auch die Sichtung von Talenten nicht nur in diesen Schwachstellen diskutiert werden, damit der Thüringer Wintersport auch in Zukunft Erfolge feiern könne.