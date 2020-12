Hintergrund ist der Start der telefonischen Terminvergabe am Montag. Dafür sollten noch ausreichend Ressourcen vorhanden sein, so der Sprecher. Er kündigte an, dass im Laufe der kommenden Woche dann auch das Online-Portal wieder freigegeben werde. Etwa 11.000 Impfberechtigte vereinbarten nach Angaben des Ministeriums am Donnerstag ihre Impftermine - insgesamt 22.000.