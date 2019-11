Der Landesvorsitzende des Thüringer Feuerwehrverbands, Lars Oschmann, bleibt im Amt. Auf einer Krisensitzung der Feuerwehren am Donnerstagabend in Erfurt sprach sich eine Mehrheit der Anwesenden gegen seinen Rücktritt aus. Teilgenommen hatten Vertreter der Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände und des Thüringer Feuerwehrverbands.

Oschmann stand in der Kritik, weil er Innenminister Georg Maier (SPD) in einem offenen Brief scharf attackiert hatte. Der Verbandschef warf dem SPD-Minister vor, die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr diskreditiert zu haben. So soll Maier bei einem Treffen in Bad Lobenstein gesagt haben, dem Verband seien nur noch neue Uniformen wichtig. Dadurch werde die ehrenamtliche Arbeit auf unhaltbare Weise abgewertet und auf angebliche Nichtigkeiten reduziert. Maier wies die Vorwürfe zurück.