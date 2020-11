Umweltaktivisten haben sich am Freitagmorgen von einer Fußgängerbrücke über die Fahrbahnen der Autobahn 4 bei Jena abgeseilt. Nach Angaben der Polizei wurde der Verkehr in beiden Richtungen gestoppt. Einer der beiden Kletterer sei freiwillig auf die Brücke zurückgekehrt. Den anderen Kletterer brachte die Feuerwehr im Korb einer Drehleiter zu Boden. Nach eineinhalb Stunden wurde der Verkehr wieder freigegeben.

Eine Gruppe mit dem Namen "Climate Climbers" ("Klimakletterer") veröffentlichte bei Twitter Fotos der Aktion. Den Tweets zufolge sollte mit der Abseilaktion gegen Rodungen im Danneröder Forst in Hessen protestiert werden. Durch das Waldgebiet soll die Autobahn 49 weiter gebaut werden. 85 Hektar des rund 1.000 Hektar umfassenden Waldes, der als ökologisch wertvoll gilt, sollen gefällt werden. Ähnliche Abseilaktionen gab es auch auf der A4 bei Dresden, bei Kassel und Gießen in Hessen sowie auf der A20 Mecklenburg-Vorpommern und der A7 in Schleswig-Holstein.