Der Chef der AfD-Kreistagsfraktion im Altenburger Land, Uwe Rückert, ist aus der Partei ausgetreten. Eine Fraktionssprecherin bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Leipziger Volkszeitung". Zu den Gründen habe er keine Angaben gemacht.

Bereits am Montagabend hatte Rückert auf seiner Homepage einen Text über seine gescheiterte Direktkandidatur für den Thüringer Landtag geschrieben . In dem Text lässt Rückert durchblicken, dass er den Chef des AfD-Kreisverbandes, den Landtagsabgeordneten Thomas Rudy, dafür verantwortlich macht, mit dem er im Streit liege. Rückert schreibt: "Richtig wird wohl sein, dass die Nichteinreichung meines Wahlvorschlages tatsächlich ein reines 'Versehen' von Herrn Thomas Rudy und unserer gemeinsamen Vertrauensperson war."

Rückert behauptet, dass Rudy die Unterlagen für seine eigene und die Direktkandidatur Rückerts in den Landtagswahlkreisen 43 (Altenburger Land I) und 44 (Altenburger Land II) an sich genommen hat, um sie vom AfD-Landesvorstand bestätigen zu lassen und anschließend beim Kreiswahlleiter einzureichen. Dies sei jedoch nie passiert - beim Kreiswahlleiter seien nur Rudys Unterlagen fristgerecht eingereicht worden. Die AfD tritt deswegen im Wahlkreis 44 ohne einen Direktkandidaten an.