Strukturwandel im Braunkohle-Revier Altenburger Land will mit Nachbarn zusammenarbeiten

Früher Tagebau, heute Naherholungsgebiete: Haselbacher See Bildrechte: MDR/Uli Braumann

"Es ist ein Segen, dass wir als einziger Thüringer Landkreis bei diesem Projekt mitmachen können", sagt Landrätin Michaele Sojka (Linke). Dabei war es ein Winkelzug, der zum Ziel - und in den Genuss der Förderung führte. Denn ursprünglich sollte das Vorhaben nur aktiven Bergbauregionen in Mitteldeutschland zugute kommen. Sojka argumentiert historisch, um an die Förderung zu kommen: Der Braunkohle-Abbau sei in der Region nach der Wende weggebrochen, damals habe es keine Anpassungsmöglichkeiten gegeben. "Und wenn man sich auf die Tradition besinnt, dann ist es so, dass 1670 die Wiege des Bergbaus im Altenburger Land stand." Die Braunkohle ist hier gefunden worden. Die Argumente haben letztlich überzeugt.