Altenburger Land Altlastensanierung in Rositz-Schelditz - Wohnhäuser werden abgerissen

Hauptinhalt

Am ehemaligen Teerverarbeitungswerk in Rositz im Altenburger Land ist am Freitag ein großes Sanierungsprojekt gestartet worden. In der ersten Bauphase soll eine Anlage zur großflächigen Grundwasser-Reinigung installiert werden. Zudem werden acht Wohnhäuser abgerissen, eine Straße angehoben und ein Bach verlegt.

von Kathleen Bernhardt