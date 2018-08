Automobilzulieferer investiert zehn Millionen Euro in Schmölln

Der Automobilzulieferer Neumayer Tekfor Schmölln GmbH erweitert sein Werk in Schmölln im Altenburger Land. Am Donnerstag ist der Grundstein für den Neubau einer Produktionsstätte für Antriebsteile für die Automobilindustrie gelegt worden.

Visualisierung des Erweiterungsbaus in Schmölln Bildrechte: Tekfor/Freyler

Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben zunächst rund zehn Millionen Euro in die neue Produktionshalle und ihre technische Ausstattung. Unternehmenssprecher Sebastian Brunner sagte MDR THÜRINGEN, das Erweitern des Standorts auf 6.000 Quadratmeter schaffe auch neue hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das mache Tekfor in der Region auch als Arbeitgeber interessant. Das Unternehmen biete seinen Mitarbeitern neben einer tarifgebundenen Entlohnung auch Zusatzleistungen, sagte Brunner weiter. In einem zweiten Bauabschnitt ist einer Mitteilung des Unternehmens zufolge bereits eine erneute Erweiterung um 4.000 Quadratmeter geplant. Die Grundstücksfläche reiche auch dafür aus.



Das Unternehmen ist seit 2001 in Schmölln tätig und liefert unter anderem Nockenwellen und Pleuelstangen für Pkw und Lastwagen. Derzeit beschäftigt die Firma 300 Mitarbeiter in Schmölln. Weltweit beschäftigt die Tekfor Gruppe nach eigenen Angaben derzeit etwa 3.000 Mitarbeiter.