Gefahrgut-LKW blockiert Autobahn A4

Der Fahrer war eingeklemmt worden und wurde mittlerweile schwer verletzt von der Feuerwehr befreit. Nach ersten Erkenntnissen war der Gefahrguttransporter gegen 10.45 Uhr allmählich immer weiter nach rechts gefahren, bis er schließlich von der Fahrbahn abkam und umstürzte. Die Ladung löste sich zum Teil, der Laster begann zu brennen und setzte auch Böschung und Mittelstreifen in Brand. Laut Polizei waren andere Fahrzeuge nicht an dem Unfall beteiligt. Der LKW liegt kurz vor der Raststätte Altenburger Land in Richtung Dresden. Die A4 ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit.