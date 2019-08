Hartha ist nur ein Beispiel. Allein im Altenburger Land gibt es insgesamt 19 Brunnendörfer. Wenigstens für drei starten noch in diesem Jahr die Arbeiten für den Bau einer Wasserleitung: Hartha, Boderitz und Lossen. Die Orte sollen als erste von einem Zehn-Millionen-Euro-Topf profitieren, den das Land Thüringen in seinen Haushalt eingeplant hat. Das ist die gute Nachricht von Umweltministerin Anja Siegesmund.

Für Hartha, Boderitz und Lossen kann das aus einem Hochbehälter in Lumpzig kommen. Der ist gerade in diesem Jahr vom ZAL, dem Wasserzweckverband des Altenburger Landes, neu errichtet worden. Wasser wird hier über die Thüringer Fernwasserversorgung aus der Talsperre Leibis eingespeist. Allein die Qualität dieses Wasser spreche dafür, sich an das öffentliche Netz anzuschließen, sagt Harthas ehrenamtlicher Bürgermeister Torsten Hiller.

Es gab Zeiten, da wollten viele Brunnendörfler auf keinen Fall an eine Wasserleitung. Aus dem eigenen Brunnen sei es gut genug und vor allem billiger – das war eine verbreitete Meinung. "Ja, die Hälfte der Leute hat so gedacht", sagt Bertram Burkhardt, der den Straußenhof in Hartha betreibt. Aber fast alle dächten heute anders: Fehlende Niederschläge in den vergangenen Jahren, Hitze- und Trockenzeiten hätten das Wasserangebot verringert. Neue Vorschriften setzen heute strengere Qualitätsmaßstäbe an das Wasser. Und der Aufwand zur Pflege der Brunnen, für Filter und Pumpen steigt.