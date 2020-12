Auf jeden Fall wurde schon in den 90ern für die Felder ein Stopp für den Anbau von Pflanzen verhängt, die in den Nahrungskreislauf gelangen. Was also dort wächst, darf nur in Biogas und Wärmeanlagen verbrannt werden. Sehr zum Ärger der Agrargenossenenschaften Gößnitz und Ponitz, die Pächter der Flächen sind. Und wohl auch der rund 70 Eigentümer, die sonst eine höhere Pacht erzielen könnten. "Auch wenn keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht", sagt Seiler MDR THÜRINGEN: "Für die Umweltschutzbehörde ist Cadmium ein Bodenschadstoff - denn Schwermetalle gehören nicht in den Boden." Und weil schon seit fast 30 Jahren keine Bodenuntersuchungen mehr auf den belasteten Böden vorgenommen wurden, ist jetzt eine großangelegte Untersuchung gestartet.