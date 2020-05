Auch in einem Pflegeheim in Altenburg sind drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die über 80-Jährigen seien zusammen mit zwei infizierten Mitarbeiterinnen in einem separaten Wohnbereich in Quarantäne untergebracht worden, teilte das Landratsamt des Altenburger Landes am Freitag mit. Nächste Woche sollen alle Bewohner und Mitarbeiter noch einmal getestet werden.