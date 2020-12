Hinweis vorab: Die Landesregierung in Thüringen hat eine neue Corona-Sonderverordnung erlassen, die vom 1. Dezember bis 20. Dezember für den gesamten Freistaat gilt. Sie schränkt das öffentliche Leben im Freistaat in weiten Teilen ein. Einen Überblick über die thüringenweiten Bestimmungen finden Sie hier. Die einzelnen Landkreise können allerdings darüber hinausgehende Regeln - wie etwa eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen - in ihren Allgemeinverfügungen vorschreiben.