Elefanten-Ranger-Führerschein für Besucher

Die Stars dürften dann ganz klar die drei Elefantendamen Moja, Tonga und Gandhi sein. Die sanften Riesen will Weisheit als Besuchermagnet vermarkten. Neben dem "normalen" Besuch mit Füttern und Streicheln soll es einen Elefanten-Ranger-Führerschein geben. "Da lernt man die Pflege, den respektvollen Umgang, wäscht die Elefanten im Badeteich und am Ende, wenn man den Führerschein bestanden hat, kann man auf den Elefanten reiten und sie selbst führen", erklärt der Zirkusdirektor stolz.

Weltweit einmaliges Projekt

Die Mischung aus Tier- und Vergnügungspark sei weltweit einmalig, sagt er. Auch Elefanten-Schmusen und ein gemeinsames Bad im Badeteich soll erlaubt sein. Für die Elefanten wurde ein Außengehege abgesteckt, das knapp halb so groß ist wie ein Fußballfeld. Mit Bäumen zum Schubbern und Sand zum Spielen. Laut Weisheit gehen die Elefanten mindestens zweimal pro Woche im familieneigenen Waldstück spazieren. "Die Tiere lieben diese Spaziergänge", erzählt Weisheit und kuschelt mit Gandhi. Die rüsselt neugierig an der fotografierenden Journalistentruppe herum, lässt sich bereitwillig den Rüssel kraulen und posiert mit Weisheit für Fotos.

Tierschutzorganisationen äußern Kritik

Tierschutzorganisationen kritisieren die Pläne und erinnern daran, dass der "Circus Afrika" der Weisheits bereits häufiger negativ mit Prozessen und Auflagen durch Behörden auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Gutachter der Ludwig-Maximilians-Universität München hatte festgestellt, dass die Elefanten eine nicht heilbare Verhaltensstörung haben und nicht mehr ausgewildert werden können. "Das einzig Gute ist, dass die Tiere nicht mehr herumgefahren werden und in einer Zirkusshow auftreten müssen", sagt eine Sprecherin der Tierschutz-Stiftung "Vier Pfoten" MDR THÜRINGEN. Sie bedauert, dass Gandhi, Tonga und Moja in Kostitz nicht einfach Elefant sein dürfen. "Mensch-Tier-Kontakt sehen wir ebenso kritisch wie Selfies." Doch so lange die Bundespolitik Entertainment mit Tieren nicht verbietet, sei es schwer dagegen vorzugehen, weil die Grundvoraussetzungen zur Wildtierhaltung zu niedrig seien. "Vier Pfoten" fordert darum strengere Richtlinien.

Peta: "Einer der schlimmsten Zirkusbetriebe in Deutschland"

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Elefantenhaltung der Zirkusfamilie Weisheit seit Jahren scharf. "Die Liste mit Verstößen gegen den Tierschutz ist lang. Der Circus Afrika ist einer der schlimmsten Zirkusbetriebe in Deutschland", sagt die für Zoo- und Zirkustiere zuständige Referentin und verweist beispielhaft auf zu lange angekettete Tiere, Misshandlungen und ein zu kaltes Stallzelt. Die drei Elefantendamen haben laut Peta eine seelische Störung, die sich im sogenannten Weben äußert: mit dem Kopf wackeln, wippen, kreisen. "Die Elefanten sollen weiterhin als Attraktion ausgenutzt werden. Reiten und Streicheln - das ist mit Zwang und Unterdrückung verbunden", erklärt die Peta-Sprecherin. Sie würde die Tiere am liebsten an eine Auffangstation übergeben. Zirkusdirektor Hardy Weisheit bezeichnet Peta hingegen als Sekte. Im Interview mit MDR THÜRINGEN erklärte er, Vertreter von Peta könnten sich vor Ort überzeugen, dass es den Tieren gut geht.

Gemeinde unterstützt Zirkusfamilie

Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben, "solange sich Herr Weisheit an Gesetze und Normen hält", betont Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel. Das sei aktuell - auch mit Verweis aufs Veterinäramt - der Fall. Schlegel lobt die Zirkusfamilie, die das heruntergekommene Gelände mit viel Engagement wieder aufbereitet. Im Dorf gebe es keine negative Resonanz.

Mitten im Gespräch schnaubt es plötzlich von hinten und ein warmes, etwas feuchtes Etwas schnuffelt zwischen Reportermikrofon und Bürgermeister herum. Schlegel grinst. Gandhi guckt neugierig, was denn da los ist auf ihrem Außengehege, auf dem sich mit Kamera und Notizblock bewaffnete Reporter tummeln. Vielleicht will sie aber auch einfach nur sagen: Macht mal hin, mir ist kalt! Zehn Minuten später führt Zirkusdirektor Weisheit seine kleine Elefantenmeute zurück in den Stall. Moja, Tonga und Gandhi trotten hinterher und rüsseln mal neugierig nach links, mal nach rechts. Gandhi posiert noch einmal gekonnt für die Kamera vom MDR THÜRINGEN JOURNAL. Den Zirkuselefanten kriegt man aus ihr wohl nicht mehr raus.