Eigentlich spielt man es bloß zum Spaß. Und trotzdem ärgert sich jeder, wenn so kurz vorm "Loch" der Mitspieler die Figur rausschmeißt. Der Name ist eben Programm. Vor 106 Jahren hatte Friedrich Josef Schmidt das Spiel für seine Kinder erfunden. 1914 gründete er einen kleinen Verlag, den es als Schmidt Spiele GmbH noch heute gibt. 70 Millionen Menschen in Deutschland spielen "Mensch ärgere Dich nicht!"; es ist das wohl populärste Spiel einer Nation, sagt Spieleexperte Udo Schmitz. Mittlerweile gibt es das Spiel mit Glaskugeln, Playboy-Bunnys, in einer Gefängnisedition oder mit Schnapsgläsern.