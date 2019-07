FAQ Was Thüringens neue Super-Stromtankstellen können

Das Netz öffentlicher Ladepunkte für Elektroautos wird auch in Thüringen von verschiedenen Anbietern ausgebaut. Auch auf den Rastanlagen der Autobahnen in Thüringen gibt es schon einige Ladesäulen, wie sich aus einer Karte der Bundesnetzagentur ergibt .

Der Betreiber Ionity hat jetzt auf der Tank- und Rastanlage Altenburger Land an der A4 eine erste "Superstromtankstelle" direkt an einer Autobahn in Thüringen eröffnet. Eine weitere hat die Firma an einem Rasthof nahe Gotha errichtet, wenige hundert Meter von der A4 entfernt. Die Thüringer Energie AG (TEAG) hatte eine erste Ladesäule mit identischen Leistungsdaten bereits im Mai eingeweiht - in einem autobahnnahen Gewerbegebiet in Thörey nahe der A4.