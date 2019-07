Nein, sagt Modaleck noch einmal: Niemand hat vor 15 Jahren damit gerechnet, dass die Arbeit des Vereins so große Resonanz finden würde. 2004 waren es nur wenige Leute, die den Traum von einem Luftfahrtmuseum wagten. Am Flugplatz Altenburg-Nobitz richteten sie damals die ersten vier Zimmer in einem ehemaligen Schulungsgebäude ein. Dort eröffnete der Verein "Flugwelt“ zu Ostern 2005 seine erste Ausstellung: Ein bisschen Geschichte des Flugplatzes und der Luftfahrt überhaupt wurde vorgestellt. Aber ein Freigelände zur Ausstellung brauchte der Verein damals noch nicht.

Aus der Transall rollen Motorroller - was für eine Überraschung! Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Im zweiten Außenbereich steht die C 160, eine Transall. Das berühmte Transportflugzeug, das auch in Katastrophengebieten Afrikas für Versorgungsflüge unterwegs war, kann auch von innen erkundet werden.



Hier darf man einmal in die Rolle des Piloten schlüpfen und im Cockpit über die Knöpfe, Schalter und Hebel staunen. Es gibt Vorführungen, wie die tonnenschwere Ladeluke sich öffnen und schließen lässt. Aus ihr rollen zum Sommerfest auch Fans von alten Motorrollern mit ihren Maschinen heraus. Auch diese Technikfreaks gehören schon zu den Stammgästen in Nobitz: Der "Flugwelt“-Verein zieht regelmäßig auch andere Interessengruppen für alte Technik an.