Ein Altenburger hatte mit dem Mord vor seinen Bekannten geprahlt - und so den Verdacht der Polizei bestätigt. Schon im Februar wurden der 18-Jährige und sein 23-jähriger Komplize vorläufig festgenommen. Nun müssen sich beide wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten, wie die Staatsanwaltschaft Gera am Freitag bestätigte. Bevor die Anklage zugelassen wird, will das Landgericht ein Gutachten zur Schuldfähigkeit der Männer einholen.