Altenburger Land Polizisten bei Unfall schwer verletzt

Bei einer Einsatzfahrt sind am Samstag im Kreis Altenburger Land zwei Polizisten schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten in ihrem Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs. Auf der Landstraße bei Göhren überholten die Polizisten mehrere Fahrzeuge. Ein 82-jähriger Autofahrer habe den überholenden Streifenwagen offenbar nicht bemerkt und sei aus der Kolonnen ausgeschert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug.

Polizeifahrzeug und Rettungswagen an einem Unfallort (Symbolbild) Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn