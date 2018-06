Land Thüringen will Grundschule Ponitz schließen

Die Grundschule Ponitz im Altenburger Land soll mit Ablauf dieses Schuljahrs geschlossen werden. Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) sagte MDR THÜRINGEN, das Staatliche Schulamt Ostthüringen habe dies völlig überraschend mitgeteilt. In einer kurzfristig einberufenen Schulkonferenz seien der Landkreis als Schulträger sowie Lehrer und Eltern informiert worden. Die Eltern sollen sich im Laufe der kommenden Woche entscheiden, ob sie ihre Kinder ab dem kommenden Schuljahr nach Schmölln oder Gößnitz in die Grundschule schicken.

Nach Angaben des Landkreises bezeichnet das Schulamt die Schließung als vorübergehend. Eine Sprecherin des Landratsamtes sagte MDR THÜRINGEN, laut Schulamt habe die Direktorin der Grundschule gekündigt. Es gebe damit nicht mehr genügend Personal, um die Schüler in Ponitz zu unterrichten. Das Bildungsministerium twitterte am Freitag, in Ponitz gebe es aktuell nur zwei Lehrerinnen für 45 Kinder. Es werde dringend eine weitere Lehrkraft gesucht, um den Unterricht in Ponitz im kommenden Schuljahr zu garantieren.