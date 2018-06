Grundschule Ponitz soll wegen Lehrermangels schließen

Die Grundschule Ponitz im Altenburger Land soll mit Ablauf dieses Schuljahres wegen Lehrermangels geschlossen werden. Wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte, gibt es für die 45 Kinder derzeit nur zwei Lehrerinnen. Deswegen sollten die Kinder "vorübergehend" eine andere Schule besuchen. Es werde dringend eine weitere Lehrkraft gesucht, um den Schulbetrieb in Ponitz fortsetzen zu können.

Das Ministerium räumte Fehler im Umgang mit den Betroffenen ein. Das Staatliche Schulamt Ostthüringen hätte seinen Plan zunächst mit den Verantwortlichen vor Ort beraten müssen. Am Freitagmorgen hatte Ponitz' Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) erklärt, das Schulamt habe völlig überraschend eine Schulkonferenz einberufen und den Landkreis als Schulträger sowie Lehrer und Eltern informiert. Die Eltern sollten sich im Laufe der kommenden Woche entscheiden, ob sie ihre Kinder ab dem kommenden Schuljahr nach Schmölln oder Gößnitz in die Grundschule schicken.

Die kleine Gemeinde Ponitz kämpft seit Jahren um den Erhalt der Grundschule. In der Region Schmölln wird seit über einem Jahr an einem Plan gearbeitet, um mit Hilfe eines Schulverbundes auch kleinere Landschulen zu erhalten - darunter die in Ponitz. Die Region ist dabei Vorreiter in Thüringen.