Streit auf Twitter Höcke unterliegt Altenburger Oberbürgermeister vor Gericht

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke ist dem Altenburger Oberbürgermeisters André Neumann (CDU) vor Gericht unterlegen. Dabei ging es um einen Post Neumanns bei Twitter, gegen den Höcke juristisch vorging. Das Verwaltungsgericht Gera wies in seinem Beschluss Höckes Antrag auf Löschung des Tweets nun zurück.

In dem Fall ging es zunächst um einen Eintrag des Oberbürgermeisters bei Facebook und Twitter im Vorfeld einer AfD-Demonstration in Altenburg im Juli. Dort hatte Neumann geschrieben: "Die Neutralität eines Oberbürgermeisters hört bei dem Besuch von zwei Nationalsozialisten auf." Und weiter: "Herr Höcke, Herr Kalbitz, Sie sind in Altenburg nicht willkommen!" Dagegen war Höcke juristisch vorgegangen - und das Verwaltungsgericht Gera gab seinem Eilantrag statt.