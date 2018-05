Investitionsstau Es gärt in der Thüringer Biogas-Branche

Die Kühe Elsa, Ida, Gerda und ihre Kolleginnen stehen gemütlich mampfend im Stall. Immer mal wieder ertönt ein lautes Platsch: Wieder hat sich ein Tier erleichtert und damit den "Treibstoff" für die Biogasanlage geliefert. Mehr als 1.000 Rinder und fast 1.500 Schweine gibt es in der Agrargenossenschaft Thonhausen im Altenburger Land. Das, was bei den Tieren hinten raus kommt, kommt in die Biogasanlage wieder rein. Denn in Mist und Gülle steckt noch ordentlich Energie: So verwertet beispielsweise eine Kuh gerade mal rund 70 Prozent ihres Futters. Kommen die verdauten Futterreste noch 100 Tage in eine Biogasanlage, werden mit Hilfe von Bakterien etwa 95 Prozent der Energie genutzt und in Strom und Wärme umgewandelt.

Die AG Thonhausen hatte 2001 die erste Biogasanlage gebaut, 2004 und 2010 folgten Nummer zwei und drei. Die beiden älteren Anlagen sind nun die Sorgenkinder von Uwe Rößler, dem Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaft. Denn weil der staatliche geförderte Vergütungszeitraum auf 20 Jahre begrenzt ist, muss er wie andere Betreiber investieren, um weitere zehn Jahre Fördermittel zu bekommen. Pro Anlage rechnet Rößler mit bis zu einer Million Euro. Allein die Bewerbungsunterlagen für die zweite Förderperiode kosten die Genossenschaft je Anlage einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Vorlaufzeit für die Beantragung beträgt drei Jahre. Ein Risiko, sagt Rößler.

Da weiß man nicht, ob man dabei ist in der zweiten Runde, da geht's nach dem Strompreis, den wir bieten können. Die neue Förderung ist auch deutlich niedriger als bisher. Bisher hatten wir circa 20 Cent je Kilowattstunde, in der neuen Förderperiode sind es nur noch gut 16 Cent. Uwe Rößler, Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Thonhausen

Der Bund deckelt die Stromproduktion durch Biogasanlagen - so gab es in der letzten Ausschreibung im September 2017 33 Gebote, von denen 24 einen Zuschlag erhielten. In den nächsten Jahren wird die Zahl der Gebote jedoch steigen, da immer mehr Anlagenbetreiber das Ende ihrer 20-jährigen Förderperiode erreichen.

Höhere Auflagen für neue Fördermittel

Künftig müssen die Gär-Reste 150 statt 100 Tage in Biogasanlagen gelagert werden. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann Die neuen Fördermittel für weitere zehn Jahre sind auch an höhere Auflagen gebunden, denn die Biogasanlagen werden dann laut Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) als Neuanlage eingestuft. So müssten die Gär-Reste künftig 150 statt 100 Tage gelagert werden, erklärt Gerd Reinhold von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Das bedeutet, dass ein weiterer sogenannter Nachgärer gebaut werden muss. Außerdem sollen die Anlagen mit einem Wall versehen werden - für den Fall, dass ein Behälter platzt und sich der Inhalt ergießt. Gefordert ist auch ein zweites Blockheizkraftwerk zur Absicherung der Stromerzeugung, inklusive zweitem Trafo und zweiter Gasaufbereitungsanlage. "Alles in allem ein hohes wirtschaftliches Risiko", sagt Landwirt Rößler, "denn die Anlagen produzieren ja nicht mehr Strom".

Die AG Thonhausen nutzt Wärme und Strom aus ihren Biogasanlagen selbst. Laut Rößler spart das Unternehmen damit jährlich rund 140.000 Liter Heizöl. 90 Prozent des erzeugten Stroms speist die AG ins Netz ein, damit können gut 2.500 Haushalte versorgt werden. Und die Biogasanlagen haben für den Landwirtschaftsbetrieb einen weiteren Vorteil: Die Reste aus den Gärbehältern kommen als hochwertigerer Dünger aufs Feld, denn die Pflanzen können die Nährstoffe aus der Biogasanlage besser verwerten. Insgesamt muss weniger Düngemittel eingesetzt werden. "Wir können aus den Reststoffen in unserem eigenen Betrieb eine Wertschöpfung generieren. Wir haben eine gewisse Kreislaufwirtschaft - die Nährstoffe fließen zurück aufs Feld - das ist ein Grundsatzinteresse vom Landwirt", zählt der Cheflandwirt die Vorteile seiner Anlagen auf.

Rund 270 Biogasanlagen in Thüringen

Auch die kleinen produzieren ertragreichen Mist... Bildrechte: MDR/Franziska Heymann In Thüringen gibt es gut 270 Biogasanlagen. Gerd Reinhold von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft sagte MDR THÜRINGEN, dass bereits sieben Anlagen aus verschiedenen Gründen dicht gemacht hätten: "Dort ist es wieder so, dass es auf dem Dorf stinkt, dass die Gülle unbehandelt auf die Felder gebracht wird. Und das ist für meine Begriffe ein Zustand, den wir nicht erreichen wollen." Doch in den nächsten Jahren werden definitiv weitere Biogasanlagen stillgelegt, denn nicht alle werden die Anforderungen für eine zweite Förderperiode erfüllen. Nur die effektivsten können überleben. Fördermittel sind nicht unbegrenzt vorhanden, doch viele Landwirte hoffen sicher, dass der Bund noch einmal tief ins Portemonnaie greift. Elsa, Ida, Gerda und Co. machen derweil fleißig weiter Mist - und ahnen sicher nicht, dass ihre Melkmaschine mit Strom aus den Hinterlassenschaften aus ihrem Hintern betrieben wird.