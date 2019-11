Dem Altenburger Schlachtbetrieb droht ein massiver Stellenabbau. Demnach will sich die Vion Food Group an ihrem Ostthüringer Standort neu aufstellen. Der Fleischkonzern wolle sich in der Skatstadt auf die Schlachtung von Rindern konzentrieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Massiver Stellenabbau

Im Laufe des ersten Quartals 2020 sollen in dem Altenburger Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen keine Schweine mehr an den Haken gebracht werden. Laut Vion müssen deshalb 110 Mitarbeiter aus der Schweineschlachtung gehen. Die betroffenen Arbeitnehmer seien bereits informiert worden. Gespräche über einen Sozialplan sollen in Kürze stattfinden.

Rindfleisch ist lukrativer

Mit dem Ende der Schweinschlachtungen will der Konzern Platz für die vermehrte Schlachtung von Rindern schaffen. Diese seien in Thüringen mehr verbreitet als Schweine, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Zucht von Schweinen sei hingegen seit Jahren rückläufig.