In Thüringen hat die Polizei ein weiteres Kind aus einer verwahrlosten Wohnung im Drogenmilieu geholt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten sie bereits am Freitag mehrere Gärten und Wohnungen in Altenburg durchsucht und dabei Drogen gefunden.

In der Wohnung einer 32-Jährigen trafen sie außerdem ein minderjähriges Kind an. In Absprache mit dem Jugendamt kam es zunächst in Obhut, der Zustand der Wohnung sei "nicht tragbar" gewesen, wie es in der Mitteilung hieß.