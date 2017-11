In Altenburg ist am Freitagmittag der Neubau der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie eingeweiht worden. Die Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg hat drei Millionen Euro in den zweigeschossigen Bau investiert. Die Bauarbeiten hatten rund eineinhalb Jahre gedauert.

Hier werden künftig Kinder betreut. Bildrechte: MDR/Arne Schein

Dort können zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren betreut werden. Bisher mussten Betroffene für die bis zu dreimonatige Betreuung täglich nach Gera, Stadtroda oder Leipzig pendeln. Stiftungsvorstand Frank Böhning sagte MDR THÜRINGEN, mit der wohnortnahen Behandlung könnten die Familien besser in die Therapie einbezogen werden.

Die Tagesklinik behandelt bereits seit fünf Jahren Heranwachsende in Altenburg und nutzte in der Vergangenheit Räume in der benachbarten Erwachsenen-Psychiatrie. Die Stiftung kooperiert mit dem Uniklinikum Jena - die behandelnden Ärzte und Psychologen sind dort angestellt. Nun wird das zweistöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von 1.500 Quadratmetern in Betrieb genommen. Das Obergeschoss sei noch im Rohbau, sagte Böhning. Für die Nutzung werden derzeit noch verschiedene Möglichkeiten überprüft.