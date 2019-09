Thüringen sieht sich bei den milliardenschweren Strukturhilfen nach dem Kohlekompromiss benachteiligt. Man habe schlicht vergessen, das Altenburger Land als Teil der Braunkohleregion in die Verträge aufzunehmen, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt. Thüringen setze sich bei der Bundesregierung und den Bundestagsabgeordneten dafür ein, dass das noch korrigiert werde.

Im Altenburger Land lebten viele Arbeitnehmer, die im Kohlebergbau in Sachsen beschäftigt seien oder deren Betriebe Aufträge von dort bekämen, sagte der für Bundesangelegenheiten zuständige Staatssekretär Malte Krückels. Zudem sei die Region in der Vergangenheit von der Braunkohle beeinflusst worden. Das Teerverarbeitungswerk Rositz habe nach seiner Schließung über viele Jahre als eines der größten Projekte für Umweltsanierung in Thüringen gegolten. Im Rositzer Ortsteil Schelditz war verseuchtes Grundwasser in Keller eingedrungen. Einige Häuser müssen aufgegeben werden, andere sollen saniert werden.