Der Verein habe dafür rund 85.000 Euro aufgewendet, sagte David Thärichen vom Verein. Die Mitglieder erhalten die historische Strecke, pflegen die Züge und stemmen den touristischen Fahrbetrieb seit 1997 ehrenamtlich. Für die 15 Kilometer-Strecke benötigt die Bahn rund eine Stunde. Ausflügler können in geschlossenen sowie in Cabrio-Wagen mitfahren und auch Fahrräder mitnehmen. Die Bahn fährt immer sonntags und an Feiertagen. Die nächsten Fahrten werden zum Kindertag am 1. Juni angeboten. Höhepunkt mit tausenden Mitfahrern sind die jährlichen Westerntage im August.

Mit diesen Stahlkonstruktionen soll die Bahnstrecke künftig gegen Bergbau-Absenkungen geschützt werden. Bildrechte: MDR/Kersten Heuke