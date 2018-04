So richtig bewusst geworden ist vielen Jungwählern ihr neues Wahlrecht erst, als die AfD dagegen klagte - und als die Wahlbenachrichtigungen eintrafen. Catrin Pengel aus Altenburg aktualisierte ihre Nachrichten nahezu minütlich, als die Entscheidung über den AfD-Antrag anstand. "Sie war echt nicht ansprechbar zu dem Zeitpunkt", bemerkt ihr Klassenkamerad Janek Voos.

Beide besuchen die zehnte Klasse des Friedrich-Gymnasiums in Altenburg und haben sich intensiv mit ihrer ersten Wahl auseinandergesetzt. Seit Januar planen sie im Jugendforum Altenburg mit etwa 20 anderen Jugendlichen, wie man informieren, sich einbringen und die Kandidaten kennenlernen kann. So begründet Catrin Pengel ihr Engagement:

Unsere Stadt ist ziemlich alt. Die Bedürfnisse der Jugendlichen gehen hier unter. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir jetzt ab 16 wählen dürfen. Nur so können wir Dinge doch verändern

Person und Haltung wichtiger als Parteien

Das Jugendforum Altenburg gestaltete auch Flyer und Aufkleber, um die Erstwähler zu motivieren, ihr Wahlrecht wahrzunehmen (hier Catrin Pengel und Janek Voos). Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann Bei der Kommunalwahl geht es den Jugendlichen um die Person und Haltung der Kandidaten. Ihre Partei spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Die Wahlprogramme scheinen ihnen nicht glaubwürdig, im Unterricht tauchte das Thema nicht auf. Wahlplakate nerven eher, als dass sie die Jugendlichen ansprechen.



Deshalb hatten die Jugendlichen auch alle Anwärter auf das Amt zu einer Talk-Runde in ihr Gymnasium eingeladen. Vorher gingen Anfragen an alle Schulen, um die Fragen und Themen der Erstwähler zu erfahren. Schnell zeichnete sich ab, dass es eben nicht nur um Jugendclubs gehen soll, sondern dass die jungen Menschen sich für deutlich mehr Themen interessieren. "In jeder Altersgruppe gibt es unreife Menschen oder solche, denen alles egal ist" so Pengel.

Ebenso gibt es sehr viele 16-Jährige, die sich wirklich Gedanken machen und auch die Energie haben, für etwas einzutreten, was ihnen wichtig ist.

Janek Voos ergänzt: "16 ist ein gutes Wahlalter. Vorher ist man zu sehr beeinflussbar. Egal, ob von Freunden oder Eltern. Und gerade in der eigenen Stadt weiß man mit 16 sehr gut, wo es hakt und was verändert werden muss."

Die Talk-Runden hatten Erfolg: Insgesamt gab es in Altenburg und Schmölln fast 220 Teilnehmer. Die Oberbürgermeister- und Landratskandidaten mussten sich den Fragen der jugendlichen Moderatoren stellen und waren über deren Hartnäckigkeit und ihr Wissen erstaunt. Zum kompletten Mitschnitt des Wahl-Talks geht es hier.

"Auch wir haben ein Recht auf Respekt"

Kritiker des Wahlrechts ab dem 16. Lebensjahr geben zu bedenken, dass Minderjährigen noch eine gewisse politische Reife fehle, wodurch sie leichter manipulierbar sein könnten. Außerdem sei das politische Basiswissen bei vielen jungen Menschen nicht ausgeprägt genug, damit sie sich eine fundierte Meinung bilden können.

Im Frauenzentrum Weimar konnten die Jugendlichen sich u.a. über die Aufgaben des OB informieren. Allerdings hatten sie noch sehr viel mehr Fragen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann Dieses Argument macht Catrin Pengel wirklich wütend. "Auch wir haben ein Recht auf Respekt. Wir wollen ernst genommen werden. In den nächsten sechs Jahren werden vom neuen OB kommunalpolitische Entscheidungen getroffen, die unser Leben hier direkt betreffen. Also müssen wir auch an diesen Entscheidungen teilhaben dürfen."



Auch in Weimar sehen die Jugendlichen das ähnlich. Dort hatte das Frauenzentrum zu einer Fragestunde rund um die Wahl ab 16 eingeladen. Dort ging es nicht um die einzelnen Kandidaten, sondern eher um Aufgaben der Kommunalpolitik überhaupt. Schließlich steht den 16-Jährigen seit Herabsetzen des Wahlalters jetzt ihre erste Kommunalwahl bevor. Und Informationen darüber - das zeigte die Veranstaltung - muss jeder sich selber besorgen. Die Schulen halten sich heraus, viele Jugendliche sind nicht politisch organisiert. Aber, so bringt es eine Gymnasiastin auf den Punkt:

Das Wahlrecht überhaupt und auch das ab 16 sind so hart erkämpft worden, es wäre undankbar und falsch, das zu verschenken!

Die Fragen an die anwesenden Kommunalpolitiker zeigten aber auf jeden Fall, dass die 16-Jährigen schon sehr viel von der Politik in ihrer Stadt wissen. Und zumindest ist ihnen bewusst, dass das Recht, wählen zu gehen, auch Pflichten beinhaltet. Vor allem die, sich ausreichend zu informieren.

Alltagsprobleme liegen im Kommunalen

Jugendliche sollen so zum Wählen animiert werden. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann In Altenburg hatte der Kreisjugendring deshalb gemeinsam mit dem Kreiswahlleiter einen Workshop entwickelt, den Schulen buchen und im Unterricht einsetzen konnten. Die Jugendlichen hätten es lieber, wenn grundsätzlich das Thema Wahl im Lehrplan Platz finden würde. Auf die Frage, wie wichtig es ihnen wäre, auch den Landtag oder den Bundestag schon ab 16 wählen zu können, waren sie sich in beiden Städten recht einig: "Das ist erst mal zu weit weg. Wir wollen ja über unsere Alltagsprobleme mitentscheiden. Die liegen vorrangig im Kommunalen. Da kennt man auch die Kandidaten oder kann sie relativ einfach kennenlernen."



Auch auf die Möglichkeit, sich selbst zur Wahl zu stellen, legen sie keinen großen Wert: "16-Jährige müssen sich erst mal um Schule und Ausbildung kümmern. Außerdem fehlt uns für einen Job wie den des OB einfach die Lebenserfahrung", so Janek Voos. Viel wichtiger sei es, dass in allen Bundesländern das aktive Wahlrecht auf Kommunalebene durchgesetzt wird. Bisher besteht das in zehn Bundesländern.

Wählen ab 16 Jahren auf Kommunalebene Der Gesetzesentwurf der Landesregierung, das aktive Wahlrecht auf Kommunalebene auf 16 Jahre abzusenken, wurde im November 2015 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen angenommen.



Seitdem dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen in Thüringen teilnehmen. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen aus Linke, SPD und Grünen wurde dem Gesetzesentwurf der Landesregierung mit 47 Ja-Stimmen bei 36 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt.