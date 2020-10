Krematorium Nobitz Online zum letzten Abschied

In einem Gewerbegebiet am Flugplatz in Altenburg-Nobitz steht jetzt ein privat betriebenes Krematorium. Nach Angaben der Segenius GmbH als Betreiber gehört es zu den modernsten Feuerbestattungsanlagen in Europa. Doch die Enrichtung ist wegen ihrer Billigangebote und einer fehlenden Feierhalle umstritten. Eine Bestandsaufnahme mit Pro und Kontra.